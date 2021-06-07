Sözleri tepki toplamıştı! 3 genç kıza "Siz Arap mısınız, bu ülkede çarşaf yasak" diyen kadının 5 yıla kadar hapsi istendi
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Sözleri tepki toplamıştı! 3 genç kıza "Siz Arap mısınız, bu ülkede çarşaf yasak" diyen kadının 5 yıla kadar hapsi istendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Taksim'de 3 genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namazınızı kılın pis Araplar" dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 78 yaşındaki Emel C. hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hakaret suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç kız arasında 13 Mart günü çarşaf tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine, "Çok özgürüz, ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz? demişti.

GENÇ KIZLARIN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

78 yaşındaki Emel C., olay günü kızlara "Türk müsünüz?" diye sorduğunu, kendilerinin Türk olduklarını söylemesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlatıp, "Neden bu şekilde giyindiklerini sordum, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı, inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi, halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C.'nin halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sözleri tepki toplamıştı! 3 genç kıza 'Siz Arap mısınız, bu ülkede çarşaf yasak' diyen kadının 5 yıla kadar hapsi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
DİLEK AYDİN: Burasıda Amerika Ingiltere Hollanda değil ortalık çıplak kadın dansları çıplaklık cinsellik müstehcen danslar kılık kıyafetler hareketler davranışlar yaklaşımlar söylenimlerle dolu bozulmuş bir toplum olduk bununla mı övünüyorsunuz siz ve sizin gibiler
Cevap Yaz 5 20 Yayından Kaldır
DİLEK AYDİN: Tatbiki farklıyım yarı çıplak birimi görünce yuhalamayın yada bu kadın gibi şeyler söylemiyorum o kadın çarşaflı genç kızlara laf etmeyene kadar birşey söylemedim bu tarz kavgaları başlayan hep o ve onun gibiler oluyor İffetini korumaya çalışan bir kadına olmaması gereken bir takım şeyler söylemek ne kader doğru onların çıplaklığına biz birşey demediğimiz için durum bu halde madem o bunlardan rahatsız bizde bu saydıklarımızdan rahatsızız
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DİNDAR KOMÜNİST: şu yaptıgın yorumun o dengesiz kadının söylediklerinden ne farkı var ? o kapalılıga laf ediyor , sen de ona ve gibilerine. bırakın kardeşim bu işleri. isteyen çarşaf giyer , isteyen bikiniyle gezer. Allah mısınız ki hesap soruyorsunuz ona buna ? size ne yahu size ne ?
5 2 Yayından Kaldır
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Sözleri tepki toplamıştı! 3 genç kıza "Siz Arap mısınız, bu ülkede çarşaf yasak" diyen kadının 5 yıla kadar hapsi istendi - Haberler
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