Taksim'deki çadır sökülüyor
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Taksim'deki çadır sökülüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırı koruma kurulunun kaldırılma kararı sonrası sökülmesine başlandı.

19.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:28
Taksim'deki çadır sökülüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırı koruma kurulunun kaldırılma kararı sonrası sökülmesine başlandı.

2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin, Taksim Meydanı'nda açtığı sergi platformunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının kaldırılmasına karar verdi. Karar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim çadırının sökülmesine bu akşam başlandı. Yine kaldırılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ye ait Taksim Geçici Sergi Platformu'nda ise müzikal bir konser veriliyor.

Kaynak: DHA

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: Taksim'deki çadır sökülüyor
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