Taksim'deki bu görüntüler pes dedirtti
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Taksim'deki bu görüntüler pes dedirtti

Yeni normalleşme sürecine geçildiği şu günlerde Taksim ve İstiklal Caddesi'nin eski yoğunluğuna geri döndüğü görüldü.

Taksim'deki bu görüntüler pes dedirtti
13.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:35

Yeni normalleşme sürecine geçildiği şu günlerde Taksim ve İstiklal Caddesi'nin eski yoğunluğuna geri döndüğü görüldü. Caddede dolaşanların çoğunun uzmanların uyarılarına rağmen maske takmaması dikkat çekti. Bazı vatandaşlarınsa maskeyi yüzleri yerine kollarına ya da başının üstüne takması pes dedirtti.

Yeni tip korona virüsle mücadelede çalışmaların sonuç vermesi sonrası, adım adım normalleşme sürecine geçileceği duyurulmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşların çeşitli önlemleri alarak sokağa çıkabileceği açıklanmıştı. Bu önlemlerin başında da virüsten korunma adına faydası kanıtlanmış, uzmanlarca da önerilen maske takma gerekliliği geliyor. Ancak tüm bunlara rağmen bugün Taksim ve İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkan vatandaşların birçoğunun gerekli önlemleri almadığı ve maskesiz dolaştığı görüldü.

Kimi maskeyi başına geçirdi, kimi de maskeden papyon yapıp koluna astı

Yapılan tüm uyarılara rağmen maske takmadan sokağa çıkanların yanı sıra birçok kişinin de yanlarındaki maskeyi amacına uygun olarak kullanmadığı görüldü. Kimi vatandaşlar maskeyi boynuna astı ya da elinde taşıdı, kimisi başına geçirdi, bir kişi ise maskeden papyon yapıp koluna taktı. Uzmanlarca yapılan bütün uyarılara rağmen hiçbir önlem almadan sokağa çıkan vatandaşlar hem kendi hem de diğer insanların sağlıklarını tehlikeye attı.

Ailecek maske takarak örnek oldular

Öte yandan, tüm bu olumsuz görüntülere rağmen maske takan kişilerin olduğu da görüldü. İki kız çocuğu ile birlikte İstiklal Caddesi'nde gezintiye çıkan bir anne babanın ailecek, küçükten büyüğe maske takıyor olmaları kurallara uyarak hem kendi hem de diğer insanların sağlıklarını önemsediklerini gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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