Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Taksim'de, yapımında sona gelinen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı.
Taksim'de, yapımında sona gelinen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) yeni tabelası asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.
Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.