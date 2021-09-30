Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - Haberler
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Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Taksim'de, yapımında sona gelinen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı.

Taksim'de, yapımında sona gelinen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) yeni tabelası asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.

Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı
AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı - Haberler
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