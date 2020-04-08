Taksim'de zabıtalar parkta oturan vatandaşları uyardı Taksim'de zabıtalar parkta oturan vatandaşları uyardı Korona virüs salgını nedeniyle Taksim Meydanı'nda oturan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

Taksim'de zabıtalar parkta oturan vatandaşları uyardı

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle Taksim Meydanı'nda oturan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı tüm yurtta seferberlik ilan edilirken, meydanlarda da polis ve zabıta ekiplerinin vatandaşlara uyarıları devam ediyor. Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydan'da da banklarda oturan vatandaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri uzaklaştırdı. Ekipler meydanda ve Gezi Parkı'nda oturan herkesi tek tek yanına gelip oturmalarına izin vermedi. Bir vatandaşın maskesiz olduğunu gören zabıta ekipleri ise vatandaşı maske takma konusunda uyardı.

Kaynak: İHA