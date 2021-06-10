Taksim'de zabıta seyyar satıcıya copla müdahale etti
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Taksim'de zabıta seyyar satıcıya copla müdahale etti

Taksim'de zabıta seyyar satıcıya copla müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de İBB zabıta ekipleri, parfüm satan seyyar satıcıya copla müdahale etti.

Taksim'de İBB zabıta ekipleri, parfüm satan seyyar satıcıya copla müdahale etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Taksim'de yaşandı. Meydanda parfüm satan seyyar satıcılara İBB zabıta ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcılar direnince zabıtanın müdahalesi de sertleşti. Bir zabıtanın cop ve tekmeyle seyyar satıcıya vurduğu görüldü.

Polis ekiplerinin araya girerek ayırdığı taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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