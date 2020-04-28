Taksim'de yunuslar maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
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Taksim'de yunuslar maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor

- (Özel) Taksim'de yunuslar maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor Hareketliliğin yaşandığı Taksim'de polisten maske uyarısı Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından insan hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde polis, maskesiz dolaşan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Taksim'de yunuslar maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
28.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:13

- (Özel) Taksim'de yunuslar maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor

Hareketliliğin yaşandığı Taksim'de polisten maske uyarısı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından insan hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde polis, maskesiz dolaşan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Yeni Tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde insan hareketliliği yaşandı. Önceki günlerin aksine bir çok insanın geldiği meydan ve caddede İstanbul Emniyetine bağlı "Yunus polisi" olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri ekipleri, Taksim Meydanında motosikletleriyle devriye gezerek maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı. Yanında maskesi bulunan vatandaşları uyarıların ardından maskelerini takarak yoluna devam etti.

"Rahatsızım, bu yüzden maske takmadım"

Yanında maske bulundurmasına rağmen neden takmadığı sorulan bir vatandaş ise, "Rahatsızım, bu yüzden maskeyi takmadım" diyerek kendini savundu. Vatandaş daha sonra polisi uyarısıyla maskesini takarak arkadaşıyla birlikte yürümeye devam etti.

Taksim'de yunuslar maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor

Kaynak: İHA

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