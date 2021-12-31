TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP - Haberler
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TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı TAKSİM Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu.

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı TAKSİM Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından kameralı takip yürütülüyor.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına polis bariyerleri yerleştirildi, kameralar son kontrollerden geçirildi. Gezi Parkı'na konuşlandırılan mobil araç içindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri tarafından kameralı takip yürütülüyor.

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

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