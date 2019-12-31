Taksim'de yılbaşı hareketliliği
YENİ yıl kutlamaları İstiklal Caddesi'nde başladı.
Ayten Yavuz, "Yılbaşını İstiklal Caddesinde geçirmeyi düşünüyoruz. Bir kafeye gideceğiz. Canlı müzik falan. Mutluluk, sağlık huzur ve neşe dolu bir yıl diliyorum. Almanya'dan geliyorum" şeklinde konuşurken, Bahar Gündüz, "Yılbaşını Taksim'de, Ortaköy'de daha sonra evde geçireceğim. Kuzenlerim yurt dışından geldi onlarla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Yeni yılda herkes iççin huzur sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.
- İstanbul