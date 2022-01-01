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Taksim'de yılbaşı coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Genel

Taksim'de yılbaşı coşkuyla kutlandı Taksim'deki yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi Taksim'de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı.

İSTANBUL (İHA) - Taksim'de yılbaşı coşkuyla kutlandı

Taksim'deki yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Taksim'de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim'de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi.

İstanbul'un gözde noktalarından biri olan Taksim'de yeni yıl coşkuyla karşılandı. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte yeni yıla Taksim'de girenler, büyük bir mutluluk yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı noktada, 2022'in gelişi renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan pandemi öncesini aratmayan kutlama anları havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeni yıla girilmesiyle birlikte atılan havai fişekler ve kalabalık görülüyor.

Taksim'de yılbaşı coşkuyla kutlandı

Taksim'de yılbaşı coşkuyla kutlandı

Taksim'de yılbaşı coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Son Dakika Haberleri

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