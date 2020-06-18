Taksim'de yasak olmasına rağmen maskesiz dolaştılar
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Taksim'de yasak olmasına rağmen maskesiz dolaştılar

Taksim'de yasak olmasına rağmen maskesiz dolaştılar İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşların maskesiz dolaştıkları görüldü.

18.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:00

Taksim'de yasak olmasına rağmen maskesiz dolaştılar

İSTANBUL - İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Taksim'de bazı vatandaşların maskesiz dolaştıkları görüldü.

İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşların yasağa uymayarak maskesiz dolaştıkları görüldü. Kimisi maskesini ceplerinde taşıdı kimisi kulaklarına astı. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanda maskesiz dolaşanlara maske dağıtıldı. Polis ekipleri de maskesiz dolaşan vatandaşları uyararak maske takmalarını söyledi. Meydanda ayrıca çoğu zaman sosyal mesafeye uyulmadığı da görüldü.

Taksim'de yasak olmasına rağmen maskesiz dolaştılar

Kaynak: İHA

Manşet

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