TAKSİM'DE YASAĞA RAĞMEN KAFETERYADA OTURANLAR POLİS TARAFINDAN UYARILARAK KALDIRILDI Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kafe ve restoranların yalnızca paket servisi yapacak şekilde açılmasına izin verilmişti.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kafe ve restoranların yalnızca paket servisi yapacak şekilde açılmasına izin verilmişti. Taksim Meydanı'nda saat 11.30 sıralarında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafeteryada oturan kişiler dikkat çekti. Bütün masalarının dolu olduğu görülen kafeteryadaki kişiler daha sonra gelen polis tarafından uyarılarak kaldırıldı. Polisin uyardığı kafeterya çalışanları sandalyeleri kaldırdı. Kaynak: DHA