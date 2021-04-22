TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDI
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TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHATaksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine asılan Hoş Geldin Şehr-i Ramazan yazılı mahya yakıldı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine asılan Hoş Geldin Şehr-i Ramazan yazılı mahya yakıldı.

Taksim Meydanı'nda 2017'de yapımına başlanan ve Ramazan ayının son cumasında açılması planlanan caminin minarelerine asılan Hoş Gelsin Şehr-i Ramazan yazılı mahya yakıldı. Yakılan mahyalar görsel şölen oluşturdu.

TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDI
TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDI
TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDI
TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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