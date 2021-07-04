Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
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Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu.

TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde yağmur etkili oldu. Yağmurda ıslanmak istemeyenler başlarına tuttukları kıyafetleri ve çantaları ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kısa süreli yağmur yağdı. Yağmurda ıslanmak istemeyenler tramvay durağına ve binaların altına sığındı. Bazıları ıslanmaktan kurtulamazken, bazıları da başlarına tuttukları kıyafetleri ve çantaları ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazıları ise sağa sola koşuşturarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.

(Fotoğraf)


Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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