Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
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Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
18.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:15
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına sebep oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'ne gelenlerden kimileri yağmura hazırlıksız yakalanırken kimileri ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü.

KİMİ KAÇTI KİMİ KEYFİNİ ÇIKARDI

Sağanak yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar yağmur altında yürümenin keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ıslamamak için gidecekleri yere koşarak gitmeye çalıştı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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