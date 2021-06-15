TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ISLANDI
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TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ISLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM'de sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

TAKSİM'de sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmurla kaçışanlar otobüs durakları ve binaların altına sığındı. Bazıları ıslanmaktan kurtulamazken, bazıları da başlarına tuttukları çanta ve giysilerle korunmaya çalıştı.

TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ISLANDI
TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ISLANDI
TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ISLANDI
TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ISLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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