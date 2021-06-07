TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ISLANDI

Taksim'de etkili olarak bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Taksim'de etkili olarak bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmurla kaçışanlar otobüs durakları ve binaların altına sığındı. Bazıları ıslanmaktan kurtulamazken, bazı kişiler de başlarına tuttukları kartonlarla korunmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı