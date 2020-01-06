Taksim'de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

06.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:05

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyeler, şiddetli rüzgarda kırıldı.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan yağmur ve rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgar sebebiyle İDO bazı dış hat seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşlar da yağmur ve rüzgarın azizliğine uğradı. Yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açan vatandaşlar, bu kez de rüzgara takıldı. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgarda yürümekte zorlanırken, rüzgar bazı vatandaşların şemsiyelerini ise kullanılmaz hale getirdi. Vatandaşların bozulan şemsiyelerini ise belediye temizlik işçileri topladı.

(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA