Taksim'de yağmur ve rüzgar İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda da etkili olan yağışlı hava ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürüyor. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurla karşılaştı. Taksim Meydanı'nda şemsiyelerini açanlar rüzgarın azizliğine uğradı. Etkili rüzgar nedeniyle güçlükle ilerleyen bir kişi şemsiyesini kapatarak yoluna devam etti. Şirinevler'de de etkisini gösteren rüzgar işe gitmek için evlerinden çıkanlara zor anlar yaşattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA