31.10.2019 17:02

Taksim'de yağmur etkili oluyor

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura Taksim'de yakalanan vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentin bir çok noktasında yağmur başladı. Bir çok ilçede olduğu gibi Taksim'de de etkili olan yağmur bazı vatandaşları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Kaynak: İHA