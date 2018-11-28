Taksim'de Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur Taksim'de etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar vatandaşlar duraklara sığınırken, yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda yağan yağmurdan vatandaşlar şemsiye ile korundu. Bazı vatandaşlar bina kenarlarında beklerken, yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintilerinin oluştuğu görüldü. - İSTANBUL