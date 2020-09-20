Taksim'de yağmur etkili oldu
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Taksim'de yağmur etkili oldu

Taksim'de yağmur etkili oldu.

Taksim'de yağmur etkili oldu
20.09.2020 19:34 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:38

Taksim'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar ceketlerini kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı.

Taksim'de aniden başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşlar yanlarındaki şemsiyeleri açarken, kimi vatandaşlar ise ceketlerini kafalarına kapatarak önlem aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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