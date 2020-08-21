Taksim'de yağmur başladı - Taksim'de yağmur başladı Taksim'de etkili olan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazılarının ise şemsiyesi ile korunduğu görüldü.

- Taksim'de yağmur başladı

İSTANBUL - Taksim'de etkili olan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazılarının ise şemsiyesi ile korunduğu görüldü.

Meteroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağmur sabah saatlerine Taksim'de etkisini gösterdi. Vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise duraklara sığındı. Hazırlıklı gelenlerin ise, şemsiyelerle yoluna devam etti.

Kaynak: İHA