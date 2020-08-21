Taksim'de yağmur başladı
Taksim'de etkili olan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazılarının ise şemsiyesi ile korunduğu görüldü.
21.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:56
Taksim'de etkili olan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazılarının ise şemsiyesi ile korunduğu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağmur sabah saatlerine Taksim'de etkisini gösterdi. Vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise duraklara sığındı. Hazırlıklı gelenler ise şemsiyelerle yoluna devam etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA