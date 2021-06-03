TAKSİM'DE YAĞMUR
Hasan YILDIRIM -Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL'da öğleden sonra aralıklarla yağmur etkili oldu.
Hasan YILDIRIM -Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL'da öğleden sonra aralıklarla yağmur etkili oldu. Taksim'de bazıları şemsiye ile yağmurdan korunurken, hazırlıksız olanlar koşarak saçak altlarına sığındı. Okmeydanı Darülaceze Caddesi'nde ise yağmurdan kaçanların otobüs duraklarına sığındığı görüldü.
Görüntü dökümü:
---------------Taksim Meydanı'nda yağmurdan kaçanlar-Şemsiyeleriyle korunanlar-Darülaceze Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyenler
-Genel ve detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı