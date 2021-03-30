TAKSİM'DE YAĞMUR
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TAKSİM'DE YAĞMUR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor.

İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Taksim'de yağmurdan korunmak isteyenler başlarına çanta, mont ve poşet koyarak yürüdü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmura önlem alırken bazıları da başlarına çanta, mont ve poşet koyarak yürümeyi tercih etti. Yağmuru fırsat bilen şemsiye satıcıları da şemsiyesi olmayanlara satış yapmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da saçak altlarına girerek yağmurun azalmasını bekledi.

TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR
TAKSİM'DE YAĞMUR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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