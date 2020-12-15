Taksim'de yağmur

İstanbul 'u etkisi altına alan yağmur Taksim 'de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ıslanmamak için tramvay durakları ve binaların saçaklarında bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar şemsiyeler ile yürüdü. Yağmurun hızını arttırması ile bazı vatandaşlar ıslanmamak için işyerlerinin saçaklarının altına sığındı. Bazı vatandaşlar ise tramvay duraklarında beklemeyi tercih etti. Yağmur gün boyunca etkili oldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı