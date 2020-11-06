Taksim'de yağmur
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Taksim'de yağmur

06.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:21
Taksim'de yağmur

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA İstanbul'da yağmur etkili oluyor.

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Taksim'de işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmura önlem alırken bazıları da çantalarını başlarına tutarak yürümeyi tercih etti. Taksim Meydanında ise birçok kişi yağmura rağmen spor yapmaya devam etti. Yağmurda ıslanmak istemeyenler koşarak saçak altlarına sığındı. 


Taksim'de yağmur
Taksim'de yağmur
Taksim'de yağmur
Taksim'de yağmur
Taksim'de yağmur
Taksim'de yağmur
Taksim'de yağmur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Taksim'de yağmur başladı
Taksim'de yağmur başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii ve AKM'de inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii ve AKM'de inceleme yaptı
Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi
Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gökhan Töre Eddie Newton Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Twitter Antalya Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim'de yağmur - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 09:21:10. #1.15#
title