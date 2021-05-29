Taksim'de yağış etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksim'de yağış etkili oldu

Taksim'de yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Güncel

Taksim'de yağış etkili oldu Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde yağış etkili oldu.

Taksim'de yağış etkili oldu

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yapmıştı. Taksim Meydanı'nda da saat 14.30 sıralarında yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı. Bazı vatandaşlar yağmurun dinmesini durakta ya da mekanların önünde beklerken bazı vatandaşlar da şemsiyesiyle meydanda gezmeye devam etti.

Taksim'de yağış etkili oldu
Taksim'de yağış etkili oldu
Taksim'de yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (1)
Erdoğan: 'İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'
Erdoğan: "İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Varank Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hülya Avşar Oğuzhan Koç Burak Sergen
Spor Cristiano Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksim'de yağış etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 15:40:35. #1.11#

title