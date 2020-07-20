Taksim'de, yabancı uyruklu iki erkek, bir kadını acımasızca darbetti Taksim Meydan'ında gerçekleşen olayda, iki yabancı uyruklu şahıs, yanlarında arkadaşları olan bir kadını tekme tokat dövdü. Çevredekilerin olayı polis ekiplerine bildirmesiyle, polis duruma el koydu.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arkadaşları olduğu bilinen bir kadın, iki erkek şahıs tarafından acımasızca darbedildi. Polis ekipleri olay yerine intikal ederek, iki şahsı gözaltına aldı. Yaralı kadına ilk müdahale ise olay yerinde yapıldı.

Olay, dün akşam saat 18.00'de Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

DARBEDENLER GÖZALTINA ALIND

Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayı gören bir vatandaş ise o anları, "Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler" şeklinde anlattı.

Kaynak: İHA