Taksim'de, yabancı uyruklu iki erkek, bir kadını acımasızca darbetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim'de, yabancı uyruklu iki erkek, bir kadını acımasızca darbetti

Taksim Meydan'ında gerçekleşen olayda, iki yabancı uyruklu şahıs, yanlarında arkadaşları olan bir kadını tekme tokat dövdü. Çevredekilerin olayı polis ekiplerine bildirmesiyle, polis duruma el koydu.

Taksim'de, yabancı uyruklu iki erkek, bir kadını acımasızca darbetti
20.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:00

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arkadaşları olduğu bilinen bir kadın, iki erkek şahıs tarafından acımasızca darbedildi. Polis ekipleri olay yerine intikal ederek, iki şahsı gözaltına aldı. Yaralı kadına ilk müdahale ise olay yerinde yapıldı.

Olay, dün akşam saat 18.00'de Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Taksim'de 2 erkek bir kadını tekme tokat darp etti

DARBEDENLER GÖZALTINA ALIND

Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Taksim'de, yabancı uyruklu iki erkek, bir kadını acımasızca darbetti

Olayı gören bir vatandaş ise o anları, "Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler" şeklinde anlattı.

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Süper Lig ne zaman başlayacak? Yabancı oyuncu kuralı nasıl uygulanacak?
Süper Lig ne zaman başlayacak? Yabancı oyuncu kuralı nasıl uygulanacak?
Cezayir uyruklu iki kapkaççı İngiltere vatandaşı bir kişiyi gasbetti!
Cezayir uyruklu iki kapkaççı İngiltere vatandaşı bir kişiyi gasbetti!
Yol kenarında baygın halde bulunan kadının darbedildiği ortaya çıktı
Yol kenarında baygın halde bulunan kadının darbedildiği ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı Güncel
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar Ekonomi
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı 3. Sayfa
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi Dünya
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Düğün arifesi damadını topuğundan vurdu! Gerekçesi ise olay kadar korkunç
Düğün arifesi damadını topuğundan vurdu! Gerekçesi ise olay kadar korkunç
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
PKK bombalı eylem planı yaparken, şifre olarak ünlü sanatçıların adını kullanmış
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Bülent Turan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Taksim'de, yabancı uyruklu iki erkek, bir kadını acımasızca darbetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 10:26:55. #1.15#
title