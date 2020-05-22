Taksim'de "virüs adam" dan ilginç farkındalık
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Taksim'de "virüs adam" dan ilginç farkındalık

Taksim'e "korona virüs" kılığında gelen Şerif Macit isimli vatandaş, İstiklal Caddesi'nde vatandaşları ilginç şekilde uyardı.

Taksim'de
22.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:00

Taksim'e "korona virüs" kılığında gelen Şerif Macit isimli vatandaş, İstiklal Caddesi'nde vatandaşları ilginç şekilde uyardı. Virüs maskesiyle vatandaşların yanına yaklaşan Macit, maske takmayanları ve sosyal mesafesini korumayanlara teşekkür etti. İlginç bir farkındalık oluşturan Macit, uyarıları dikkate almayanlara ise virüs topu hediye etmek istedi. Virüse meydan okuyan bir vatandaşın "bundan korkan bunu gibi olsun" tepkisi ise dikkat çekti.

Dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığının Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maskesiz takmadan dolaşmak yasaklanmıştı. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak isteyen proje yönetmeni Şerif Macit korona virüs maskesi takıp Taksim İstiklal Caddesine geldi. Uyarıları dikkate alarak maske takan vatandaşlara yaklaşan Macit, bu tip insanları sevmediğini söyledi.

"İNSANLAR SİZDEN MUHAKKAK KORKARLAR"

Meydandaki bir esnafın yanına giden Macit, "Virüsü görseydiniz ne hissederdiniz?" diye bir soru sordu. Bunun üzerine esnaf, "Virüsü görseydim bir şey hissetmezdim. Görmediğim halde neler hissettiğimi bir ben bilirim. Şekli değil varlığı önemli. İnsanlar sizden muhakkak korkarlar. Kendini model olarak kendini gösteriyorsun, o yüzden korkmaları lazım. Maske takmazsam virüsü herkese bulaştırırım. Elimizden geldiği kadar tedbir alacağız. Kendimizden uzak durmaya çalışacağız" dedi.

"İNSANLAR KEŞKE DİP DİBE OLSA, MASKE TAKMASALAR VE ÖNLEM ALMASALAR"

Bu sözlerden rahatsız olan korona virüsün sözcüsü Şerif Macit, "Vatandaşı böyle sevmiyorum, çok bilinçli. Demek gerekli uyarıları almış insanları uyarıyor, bu da benim işine gelmez. Bana riske girmiş ve maske takmayan insanlar lazım. Ben onları çok seviyorum, bakanımızı buradan kınıyorum. Gereksiz yere insanları uyarıyor ve sıcak davranıyor. Olabildiğince insanlar keşke dip dibe olsa, maske takmasalar ve önlem almasalar" diyerek ironi yaptı.

MASKESİZLERE VE MESAFEYİ KORUMAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Uyarıların ardından İstiklal Caddesine giren Macit, maskesiz takan bir vatandaşın yanına yaklaşarak kendisine teşekkür etti. Yaptığı hatanın farkına varan vatandaş ise hemen maskesini takarak Macit'in yanından uzaklaştı. Banka önünde sosyal mesafesini koruyan vatandaşlara da giden Macit, sosyal mesafeye gerek olmadığını belirterek yakınlaşmalarını gerektiğini söyledi. Caddede maskesiz yürüyenlere ve mesafesini korumayanlara teşekkürlerini sürdüren Macit, hiçbir önlem almayan vatandaşlara virüs topu hediye etmek istedi.

"TAKMIYORUM MASKE HODRİ MEYDAN"

Uyarıları esnasında maske takmayan bir vatandaşın yanına daha yaklaşan Macit, kendisine teşekkür ederek virüs topu hediye etmek istedi. Bunun üzerine vatandaş, "Bundan korkan onun gibi olsun. Bunun her tarafı korona virüs olsa ne yazar. Takmıyorum abi hodri meydan. Avrupalılar korkabilir biz Türkler Osmanlı torunuyuz" demesi bu kadarına da "pes" dedirtti.

"BU OLAYIN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLLER"

Farkındalık projesi hakkında açıklamalarda bulunan Şerif Macit, "Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Taksim ve İstiklal Caddesine gelince halen maske takmayanlar olduğunu gördüm. Bu bilinç bazı insanlarda maalesef oluşmamış. Bu olayın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değiller. Biz doktora gitmeye endişe ederken onlarca insanın maske takmadan bir arada sohbet etmesi açıkçası bana çok garip geliyor. Bununla alakalı bende elimden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalıştım. İnsanlar maske takmadıkları zaman çok cesaretliler ama şu ufacık topu alırken endişelendiler. Buna dokunmaktan bu kadar endişe ediyorlarsa maske takmaktan neden bu kadar endişe etmiyorlar onu da anlamış değilim. İnsanlar sanırım başlarına gelince anlayacaklar. Umarım başlarına gelmeden anlarlar ve ülkeyi tehlikeyi sokmaktan vazgeçerler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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