Taksim'de Uyuşturucu Kullanan Gençler, Baygın Halde Yatarken Görüntülendi
Taksim'de dün uyuşturucu kullandıktan sonra baygın halde yatan gençler kameraya yansımıştı. Bu sabah aynı yerde yine uyuşturucu maddenin etkisiyle baygın yatan bir kişi görüntülendi.
Taksim'de uyuşturucu madde kullanımı sonrası yerde yatan gençlerin ibretlik hali dün görüntülenmişti. Bu sabah saat 10. 00 sıralarında yine aynı yerde uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış bir kişi görüntülendi.
EVDEN DÜN KAÇAN ÇOCUKLAR TAKSİM'DE
Taksim Meydanı'nda ise beton üzerine serdikleri karton üstünde birbirlerine sarılarak uyuyan 10-15 yaş arası 4 çocuk dikkat çekti. Hepsi aynı mahalleden birbirlerini tanıdıklarını söyleyen çocuklar, "Hepimiz Okmeydanı'nda oturuyoruz, dün hep beraber evden kaçtık. Gece burada kaldık, evden çıkarken hepimizin 5'er TL parası vardı o parayla çorba içtik" diye konuştular
POLİS GENÇLERE KİMLİK KONTROLÜ YAPTI
Özellikle yerde yatanlara kimlik kontrolü yapan polis bu 4 çocuğu kaldırdı. Bir kaç sorunun ardından uzaklaşan polis, daha arkasını döner dönmez çocuklar yatmaya devam etti. 15 dakika sonra üstüne yattıkları kartonları parçalayan çocuklar bu kartonları etrafa saçtı. Belediyenin temizlik görevlisi kartonları toplayıp çöpe attı.
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Hep bunu PKK teröristler işi, gençleri onar alıştıryor...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kadar paraları vardı ve onunla çorba içtiler ve kendilerinden geçtiler daha iyi bir seçenek mi vardı acaba . . . dilencilik ya da hırsızlık gibi (çünkü işsizlik de varsa)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yeter artık..*TAMAM *Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇÖP KAMYONUNA ATIN DOĞRU ÇÖPLÜĞE ATIN SİZDE KURTULUN BİZDECevap Yaz Yayından Kaldır
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suriyeliler nargile içsin tamam. . . . suriyeliler bedava sağlık hizmeti alsın tamam. . . Kiliste . suriyeliler atm den yardım parası çekerken gariban halk işkurun 6 aylık geçiçi işine girmek için sıraya girsin tamam. . . . ne yapalımCevap Yaz Yayından Kaldır