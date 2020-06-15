Taksim'de uyarılara rağmen vatandaş maske takmıyor
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Taksim'de uyarılara rağmen vatandaş maske takmıyor

Koronavirüsle mücadelede 'yeni normal' süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı.

Taksim'de uyarılara rağmen vatandaş maske takmıyor
15.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:41
Koronavirüsle mücadelede 'yeni normal' süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. Maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde dolaşanların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görülürken, tüm uyarılara rağmen maske takılmaması dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarının sonuç vermesi sonrası 1 Haziran tarihinden itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonlandırılırken normalleşme süreci başlatıldı. Yeni normalleşme sürecinin ilan edilmesinin ardından özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğun günlerine dönmeye başladı. Beyoğlu Kaymakamlığı'nca geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda, meydan ve caddede sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması zorunlu hale geldi. Bu kararla birlikte Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstiklal Caddesi'nde çeşitli yerlere stantlar kurarak maskesi olmayanlara maske dağıtmaya başladı.Kaymakamlığın aldığı karar ve belediyenin ücretsiz maske dağıtımı yapmasına rağmen, İstiklal Caddesi'ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor. Uzmanlarca da yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekiyor. Maskeyi amacına uygun kullanmayanların birçoğunun çene altına indirdiği gözlenirken, bazılarının da dirseğine ya da bileğine bağlaması gözlerden kaçmadı.    


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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