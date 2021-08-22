TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
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TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI

TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda turist müşteri ile para konusunda anlaşamayan taksici onu almayıp daha sonra aldığı turist aile ile de anlaşamayınca onları indirdi.

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda turist müşteri ile para konusunda anlaşamayan taksici onu almayıp daha sonra aldığı turist aile ile de anlaşamayınca onları indirdi. Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" dedi. 

Taksim Meydanı'nda çarşamba günü bir turist durduğu taksiye binmek istedi. Taksi sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan pazarlık etti. Taksici ücret konusunda anlaşamadığı turisti aracına almadı. 10 metre ileride duran aynı taksiye turist bir aile bindi bir süre hareket etmeden turistlerle pazarlık yapan taksici hareket ettikten 2-3 metre sonra durarak ücret konusunda anlaşamadığı bu aileyi de aracından indirerek uzaklaştı.  Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu. Turistler daha sonra DHA muhabirinin durdurduğu başka bir taksiye bindi.

Görüntü dökümü ;

------------YAKA KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ -Turistin durdurduğu taksici ile konuşması -Taksinin turisti almadan gidip 10 metre ileride durması -Aynı taksiye turist bir ailenin binmesi -Taksinin bir süre durması (Araç içinde pazarlık yapılması) -Taksinin 2-3 metre ilerledikten sonra durması -Turist ailenin taksiden inmesi -Taksiden inen turistlerin olayı anlatması -DHA muhabirinin yoldan geçen başka bir taksiyi durdurması -Turistlerin DHA muhabirine teşekkür ederek taksiye binmesi -Genel ve detay görüntüler 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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