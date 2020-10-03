Taksimde drone ile virüs denetim
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Taksimde drone ile virüs denetim

03.10.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:25

Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından turistlere yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından turistlere yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin en kalabalık yerlerinden biri olan Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. İstanbul'un en çok turist ziyaretine uğrayan alanlarından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda ekipler, turistleri maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca denetimlerde İngilizce sesli komutlar verebilen drone de kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan turistler drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Uyarıların ardından maskelerini takan ve sosyal mesafeye uyan turistler yollarına devam etti.

-İHA-

Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim
Taksimde drone ile virüs denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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