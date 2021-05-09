Taksim'de turistlere yönelik denetim
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Taksim'de turistlere yönelik denetim

Taksim'de turistlere yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda tam kapanma kapsamında turistlere yönelik denetim yapıldı.

Beyoğlu'nda tam kapanma kapsamında turistlere yönelik denetim yapıldı. Türkiye'de oturma izni olduğu için dışarı çıkmamaları gereken yabancı uyruklu kişilere ceza yağdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve turizm polisi ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde turistlere yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında İstiklal Caddesi'ne giren turistler tek tek durdurularak belgeleri kontrol edildi. Türkiye'de oturma izni olduğu için dışarı çıkmamaları gereken yabancı uyruklu kişilere ise cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim
Taksim'de turistlere yönelik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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