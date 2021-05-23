Taksim'de turistin telefonunu çalan hırsız yakalandı
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Taksim'de turistin telefonunu çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim Meydanındaki tramvay durağında yabancı uyruklu turistin cep telefonunu çalıp kaçmaya çalışan Tunus uyruklu şahıs, güven timleri ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim Meydanındaki tramvay durağında yabancı uyruklu turistin cep telefonunu çalıp kaçmaya çalışan Tunus uyruklu şahıs, güven timleri ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Taksim Meydanında bulunan tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunus uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed J. isimli hırsız, durakta bekleyen İsrail uyruklu Jamil A.'nın cep telefonunu çaldı. Cep telefonunun çalındığı fark eden İsrail uyruklu turist, polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri, İstiklal Caddesine doğru koşan şahsı yakalamak için harekete geçti. Cadde üzerinde devriye atan güven timleri ekipleri de şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Alınan şahıs önce Güven Timleri Komuta Merkezine götürüldü. Cep telefonu çalma girişiminde bulunan şahıs burada tutulan tutanağın ardından Taksim Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Sümer Avcı/ İHA)

Taksim'de turistin telefonunu çalan hırsız yakalandı
Taksim'de turistin telefonunu çalan hırsız yakalandı
Taksim'de turistin telefonunu çalan hırsız yakalandı
Taksim'de turistin telefonunu çalan hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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