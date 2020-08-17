Taksim'de turist kafilesindeki kız çocuğuna araba çarptı
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Taksim'de turist kafilesindeki kız çocuğuna araba çarptı

Taksim'de Afganlı kafile turistik gezi yaptığı sırada yola fırlayan kız çocuğuna araba çarptı.

Taksim'de turist kafilesindeki kız çocuğuna araba çarptı
17.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:43

Taksim'de Afganlı kafile turistik gezi yaptığı sırada yola fırlayan kız çocuğuna araba çarptı. İlk tedavisi ayakta yapılan küçük kız hastaneye kaldırılırken, Afganlı aile ile sürücü arasında gerginlik yaşandı.

Kaza, Taksim Kazancı Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afgan turist kafilesi Taksim'de gezdiği sırada bir anlığına kafileden ayrılan kız çocuğu yola fırladı. Bu sırada Kazancı Yokuşu'nda seyir halinde olan 34 CGM 492 plakalı araç sürücüsü duramayıp kız çocuğuna çarptı.Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi ayakta yapılan küçük kız, daha sonra çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Aile ve sürücü arasında tartışma çıktı

Bu sırada küçük kızın ailesi ve kıza çarpan sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmayı yatıştıran polis ekipleri, sürücüyü ve küçük kızın ailesi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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