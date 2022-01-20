Taksim'de trafik denetiminde taksicilere ceza yağdı - Haberler
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Taksim'de trafik denetiminde taksicilere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de trafik denetiminde taksicilere ceza yağdı Kurallara uymadıkları tespit edilen 24 sürücüye toplamda 16 bin 270 lira ceza kesildi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Taksim'de trafik denetiminde taksicilere ceza yağdı

Kurallara uymadıkları tespit edilen 24 sürücüye toplamda 16 bin 270 lira ceza kesildi

İSTANBUL - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan24 sürücüye toplam 16 bin 270 lira ceza kesilirken, 2 taksi de trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksilerin belgeleri kontrol edilirken bazı sürücülere ise kurallara uymadıkları gerekçesi ile ceza kesildi. 2 şoföre ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilirken, kör plaka bulundurmak, levha ve işaretlere uymamak gibi çeşitli sebeplerden 24 sürücüye toplamda 16 bin 270 lira ceza kesildi. Denetim sonucunda 2 taksi ise bağlanıp çekici yardımı ile emniyet otoparkına götürüldü.

Taksim'de trafik denetiminde taksicilere ceza yağdı

Taksim'de trafik denetiminde taksicilere ceza yağdı

Taksim'de trafik denetiminde taksicilere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Son Dakika Haberleri

Trafik Denetleme, Taksim, Taksi, 3. Sayfa, Haber

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