İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İstanbul DHAŞişli'de kimliği belirlenemeyen ve evsiz olduğu iddia edilen bir kişi, Askerocağı Caddesi üzerinde bulunan tarihi su sarnıcına çıkarak intihar etmek istedi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Şişli'de kimliği belirlenemeyen ve evsiz olduğu iddia edilen bir kişi, Askerocağı Caddesi üzerinde bulunan tarihi su sarnıcına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine gelen müzakereci tarafından ikna edilen vatandaş merdiven aracı ile indirilirken, olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Askerocağı Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan tarihi su sarnıcına tırmanan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNE MÜZAKERECİ SEVK EDİLDİ

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise her hangi bir olumsuzluk yaşanması için tarihi sarnıcın yanına branda açtı. Olay yerine çağrılan müzakereci polis, itfaiyenin merdiven aracına çıkarak, intihar etmek isteyen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kişi ikna edilerek aşağı indirildi.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Evsiz olduğu ve Gezi Parkı'nda yaşadığı iddia edilen vatandaş, polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması için Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle, Askerocağı Caddesi'nin Taksim'e dönüşünde trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşın indirilmesinin ardından trafik normale döndü.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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