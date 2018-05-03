Taksim'de Tecavüz Dehşeti Davası: Aylar Sonra Yakalanan Sanıkla Yüz Yüze Geldi

Taksim'de 21 Ocak 2017'de iki kadından birini bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mağdur F.H.E.,15 ay sonra yakalanarak 30 Mart'ta tutuklanan olayın sanıklarından Engin K., ile salonda karşı karşıya gelerek teşhis etti. Mağdur F.H.E, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Dursun A. ile geçtiğimiz Mart ayında yakalanarak tutuklanan Engin K., getirildi. Mağdur F.H.E. ise avukatı Binnur Açış ile duruşmaya katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Nuray Yiğit de duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, sanık Engin K'nın ifadesinin celse arasında alındığını belirtti. Sanık Engin K'nin ifadesinde, "İddianamedeki eylemi gerçekleştiren kişi ben değilim. Dursun isimli sanık dayımın oğlunun arkadaşıdır. Dursun gece kulübünde bodyguardlık yapar. Bu olayları internetten duymam sebebiyle biliyorum. Görgüye dayalı bilgim yoktur. Yaralı olan kişinin hemen karakola gitmeyip 3 gün sonra şikayette bulunması çelişkilidir. Suçlamayı kabul etmem" dediği belirtildi. Bu savunması sorulan Engin K., ifadesini doğruladı.

SANIĞI TEŞHİS ETTİ

Daha sonra mağdur F.H.E.,, sanığı duruşma sırasında teşhis etti. Mağdur F.H.E, "Huzurda bulunan sanık Engin, benim daha önce teşhis ettiğim kişidir. Şikayetim devam etmektedir" dedi. Mağdurun avukatı Binnur Açış da sanık Engin K.'nin savunmalarını kabul etmediklerini söyleyerek Rıdvan isimli şahısla ilgili soruşturma akıbetinin sorulmasını talep etti. Sanık Dursun A. da diğer sanık Engin K'nin, mağduru evine getiren şahıs olduğunu belirtti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.