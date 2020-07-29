TAKSİM'DE TAKSİCİLERİN MASKE UMURSAMAZLIĞI
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TAKSİM'DE TAKSİCİLERİN MASKE UMURSAMAZLIĞI

TAKSİM Meydanı'nda her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun maske takma kuralına uymadıkları görüldü.

29.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:35

TAKSİM Meydanı'nda her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun maske takma kuralına uymadıkları görüldü. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücüleri koronavirüs önlemleri kapsamında takılması zorunlu olan maskeleri ya çene altına indiriyor ya da hiç takmıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayan taksiciler, Taksim Meydanı'nda görüntülendi. Turistlerin uğrak yeri olan Taksim'de her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun kurallara uymadığı görüldü. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücülerinin çoğunun ya maske takmadıkları ya da çene altına indirdikleri kameraya yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden bazı taksi sürücüleri maskelerini takarak yollarına devam etti.

TAKSİM'DE TAKSİCİLERİN MASKE UMURSAMAZLIĞI

Kaynak: DHA

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