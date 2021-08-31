TAKSİM'DE TAKSİCİLERE POLİS DENETİMİ
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TAKSİM'DE TAKSİCİLERE POLİS DENETİMİ

TAKSİM'DE TAKSİCİLERE POLİS DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde, çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi.

Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde, çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Taksim Meydan'ında taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, taksimetreleri de inceledi. Belgesi eksik olan bazı sürücülere cezai işlen uygulanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi. Men edilen taksiler çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

Çalıştığı taksi trafikten men edilen bir şoför Ruhsatın günü geçmiş. Ben sahibi değilim şoförüm. Bilgimiz yoktu dedi.

TAKSİM'DE TAKSİCİLERE POLİS DENETİMİ
TAKSİM'DE TAKSİCİLERE POLİS DENETİMİ
TAKSİM'DE TAKSİCİLERE POLİS DENETİMİ
TAKSİM'DE TAKSİCİLERE POLİS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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