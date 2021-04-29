Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücüsü çılgına döndü

TAKSİM Meydanı'nda polisin bağladığı taksi çekici aracından düştü.

TAKSİM Meydanı'nda polisin bağladığı taksi çekici aracından düştü. Taksinin ön tarafında ciddi hasar oluşurken, olayı duyup gelen taksi şoförü aracını o halde görünce çılgına döndü.

Sıraselviler Caddesi üzerinde trafik polisleri durdurdukları taksiyi bir eksiklik nedeniyle trafikten men etti. Bir süre sonra gelen çekicinin arkasına alınarak çekilen taksi çekiciden düştü. Kaza nedeniyle taksinin ön tarafında hasar oluştu. Taksiyi düşüren çekici üstündeki diğer taksi ile yoluna davam etti. Olayı duyup gelen taksinin sürücüsü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.

Taksi şoförü Kenan Öztürk, polislere "Arabamı sapa sağlam verdim, ben zaten mağdurum. Aracım bir ay önce yine bağlandı, bugün yine bağlandı, şimdi geliyorum aracım paramparça, nasıl bu hale geldi" diye sorarken, polisler "Hasarın karşılanacak" deyip onu teselli etmeye çalıştı. Öztürk, "Aracımı bağladılar çekici çekerken düşürmüşler. Geçen ay güvenlik kamerası bozuk diye bağladılar, bu sefer de galiba aynı sebepten bağladılar. Böyle bir şey yok, Belediye Başkanı var ya o bize takmış taksicilere. Arabayı sapasağlam veriyorum neden böyle alıyorum ben onu anlamıyorum" diye konuştu. Yol ortasında kalan taksi daha sonra gelen başka bir çekici ile alınarak götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı