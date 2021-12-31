TAKSİM'DE TACİZ İDDİASI: 2 GÖZALTI

Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Taksim'de yılbaşı kutlamaları için gelen 3 kadının yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildikleri iddia edildi. 3 kadının şikayetçi olduğu taciz iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet