TAKSİM'DE SULU KAR YAĞIŞI

TAKSİM Meydanı'nda öğle saatlerinde sulu kar yağışı görüldü.

TAKSİM Meydanı'nda öğle saatlerinde sulu kar yağışı görüldü. Meydan bulunanlar sulu kar ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken bazı kişilerin şemsiyeleri kırıldı.

Taksim Meydanı'nda saat 13.00 sıralarında sulu kar yağışı etkili oldu. Bir anda başlayan yağışla birlikte meydanda bulunanlar korunmak için saçak altlarına kaçtı. Etkili olan rüzgar da bazı kişileri şemsiyeleri kırıldı. İnsanların yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı