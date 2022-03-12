Taksim'de sokak çocukları araçların egzozunda ısındı - Haberler

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Taksim'de sokak çocukları araçların egzozunda ısındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da karlı ve soğuk havadan etkilenen sokak çocukları, yolda duran araçların egzozundan yararlanarak ısındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da karlı ve soğuk havadan etkilenen sokak çocukları, yolda duran araçların egzozundan yararlanarak ısındı. Taksim'de duran otobüsün arkasında durarak ısınan çocuklar böyle görüntülendi.

Karlı ve soğuk hava İstanbul'u esir alırken, bu havadan en çok etkilenenler arasında sokaklarda kalan çocuklar da vardı. Bir çok kişi Taksim Meydan'da kar topu oynayarak karlı havanın keyfini çıkarırken, sokaklarda kalan çocuklardan ilginç görüntüler yansıdı. Soğuk havada zor durumda kalan sokak çocukları, Taksim Meydan'da duran araçların egzoz borusundan yararlanarak ısındı. Yolcu otobüsünün durduğunu gören çocuklar, egzoz borusunun önüne koştu. Otobüs hareket edinceye kadar ısınan çocuklar, görüntülere yansıdı.


Taksim'de sokak çocukları araçların egzozunda ısındı

Taksim'de sokak çocukları araçların egzozunda ısındı

Taksim'de sokak çocukları araçların egzozunda ısındı

Taksim'de sokak çocukları araçların egzozunda ısındı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Taksim, Güncel, Haberler

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