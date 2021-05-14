TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
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TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİErsan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ İSTANBUL, (DHA)- TAKSİM'de sokağa çıkma kısıtlamasında parfüm satan seyyar satıcı ile kendisini engellemek isteyen zabıta memurları arasında arbede çıktı.

TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ

Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ İSTANBUL, (DHA)- TAKSİM'de sokağa çıkma kısıtlamasında parfüm satan seyyar satıcı ile kendisini engellemek isteyen zabıta memurları arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle son bulan arbedenin ardından seyyar satıcı gözaltına alındı. Hemen arkasında yaşanan arbedeye rağmen bir kişinin oturarak, elindeki dürümü yemeyi sürdürmesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere parfüm satmak isteyen seyyar satıcıyı engellemek istedi. Seyyar satıcı, kendisine müdahale eden ekiplere karşı koyunca arbede çıktı. Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, zabıta memurlarının şikayeti üzerine seyyar satıcıyı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Bu arada Taksim Meydanı'nda oturarak elindeki dürümü yiyen bir kişinin hemen arkasındaki arbedeye aldırış etmemesi dikkat çekti.

TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ
TAKSİM'DE SEYYAR SATICI-ZABITA ARBEDESİNİ POLİS SONLANDIRDI; O ALDIRMADAN DÜRÜMÜNÜ YEMEYE DEVAM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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