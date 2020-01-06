TAKSİM'DE ŞEMSİYELERLE SAVAŞ

06.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:47

FIRTINA ve yağmur Taksim'de şemsiyeleriyle yürüyenlere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da fırtına ve yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak için şemsiye ile yürüyenler rüzgarla zor anlar yaşadı. Şemsiyeleri kırılanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bir çok kırık şemsiye meydana bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

--------Şemsileri kırılanlar-Yürümekte zorlananlar-Kırık şemsiyeler

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Kaynak: DHA