Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim Meydanı'nda vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

Taksim Meydanı'nda vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın başlaması ile insanlar duraklara, dükkan önlerine ve yağmur almayacak yerlere sığındı.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul'un genelinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'un gözde yerinden olan Taksim'de de etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sağanak yağışın başlaması ile birlikte yağışa hazırlıksız yakalananlar dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı. Yağış yaklaşık 1 saat sürdükten sonra etkisini kaybetti.

(Sümer Avcı/İHA)

Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Selçuk Tekay Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksim'de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 17:40:24. #1.13#

title